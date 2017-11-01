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喬妹出道21年情牽8男神 「對的人」套牢宋仲基

2017/11/01 07:12

宋仲基（左）與宋慧喬昨透過公司公開婚禮現場照。（翻攝自NAVER）〔記者陳立妍／綜合報導〕35歲的南韓女星「喬妹」宋慧喬昨披上名牌婚紗，和小她3歲的亞洲男神宋仲基在新羅飯店完婚，除了宋仲基外，出道21年的喬妹過去曾公開認愛「憲哥」李炳憲及玄彬，緋聞對象包括宋承憲、元斌、Rain、趙寅成、姜東元等男神，拍戲屢爆假戲真做的喬妹，也因此被封為「男神收割機」。

宋仲基（左）與宋慧喬昨透過公司公開婚禮現場照。（翻攝自NAVER）1996年宋慧喬參加模特兒選拔大賽獲得冠軍，就此開啟演藝生涯，之後以情境喜劇《順風婦產科》受矚目，2000年時以韓劇《藍色生死戀》爆紅，並和劇中雙帥宋承憲、元斌傳出緋聞，不過都被喬妹否認，宋承憲前年和中國女星劉亦菲拍拖，元斌則在前年和交往3年的女友李娜英完婚，並於同年底升格當爸。

宋慧喬（中）以韓劇《藍色生死戀》爆紅，戲外和劇中雙帥宋承憲、元斌也傳出緋聞。（翻攝自Naver）2003年喬妹和李炳憲合作韓劇《All In 真愛宣言》譜戀曲，還曾甜蜜同行來台宣傳，未料隔年6月就宣布戀情告吹，李炳憲於2013年娶了李珉廷，2人現育有2歲兒子俊厚。之後喬妹拍攝韓劇《浪漫滿屋》，被爆和Rain戀愛ing，但同樣被喬妹打槍，稱2人「只是工作上的夥伴」，而Rain也於年初將愛情長跑近5年的金泰希娶回家，10月底喜迎女兒出世。

宋慧喬（前）和Rain（後）於2004年因合作韓劇《浪漫滿屋》傳來電。（翻攝自Naver）2008年宋慧喬拍攝韓劇《他們的世界》，與玄彬迸愛火，2011年3月玄彬入伍隔日，2人透過公司宣告2年戀情已於年初告終，有傳言指河智苑為小三但未獲證實，去年底玄彬也宣布有了新戀情，對象是小8歲的姜素拉。而喬妹和玄彬分手後，曾傳出她主動倒追《那年冬天風在吹》同劇男主角趙寅成，但當時男方有女友金敏喜，喬妹更怒斥「傳言太誇張」，沒想到趙寅成反而介紹宋慧喬給好友宋仲基認識，之後趙寅成辭演《太陽的後裔》，意外促成雙宋良緣。

宋慧喬（右）曾被爆倒追趙寅成，但被她否認。（翻攝自朝鮮體育）而被爆愛吃窩邊草的喬妹，也曾和同門姜東元同行觀賞電影、同遊巴黎，但2人同屬經紀公司UAA否認緋聞。對照雙宋喜帖上的「長時間的等待，終於等到對的人」，喬妹終於覓得幸福歸宿。宋慧喬（左）和同門姜東元互動密切，也曾合拍電影。（翻攝自bnt）

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