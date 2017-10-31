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（影音）吳宇森6000子彈打造槍林彈雨 男神化身動作硬漢

2017/10/31 23:00

〔記者許世穎／綜合報導〕吳宇森以新作《追捕》再現「吳式暴力美學」，今天公佈影迷期待已久的最新預告，在大阪地鐵站、大阪知名運河上甚至郊外都上演驚險大場面，福山雅治在片中為查明真相出生入死，更在6000多發子彈組成的槍林彈雨中命懸一線。福山雅治（左）和張涵予在《追捕》槍林彈雨中出生入死。（華映提供）

《追捕》是吳宇森時隔14年後，重返拿手的動作領域，槍戰、爆破、飛車等經典元素輪番上陣，更接連在威尼斯影展、多倫多影展、釜山影展及倫敦影展累積好口碑，日本男神福山雅治和金馬影帝張涵予在片中從對峙到合作的情緒轉變，也讓人回味吳宇森最擅長的浪漫英雄情懷。福山雅治在《追捕》中的幹探造型，不改以往的英挺帥氣。（華映提供）

福山雅治在片中除了一貫的帥氣，還帶著由日本女星櫻庭奈奈美飾演的菜鳥小跟班，她曾演在植劇場《戀愛沙塵暴》扮演看似天真無邪，卻不時對熟男出手的古怪日本美女，這回在《追捕》化身少根筋菜鳥警察，傻氣地跟著福山辦案，十分討喜。

日本人氣男星齋藤工也在片中客串綁匪，近年工作滿檔的他，一知道可以和吳宇森合作，立刻排出2天時間演出。拍攝結束更一秒變粉絲，握著吳宇森的手「示愛」，自爆是導演的大粉絲，還準備了1976年上映的《少林門》DVD給導演簽名，果然是鐵粉。《追捕》11月24日在台上映。

《追捕》終極版預告：

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