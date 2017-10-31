抓姦鐵證曝光 柯以柔崩潰痛哭鐵了心離婚

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁日本料理廚師郭宗坤，但夫妻倆不斷被爆料貌合神離，今又再度被爆婚變；據週刊報導，郭宗坤背著柯以柔，與餐廳員工交往，郭還被抓包與小三「Moe」過夜，郭在2年前就曾被爆料偷吃「Moe」，柯還氣到質問老公，但他矢口否認。 柯以柔（右）與郭宗坤傳婚變。（資料照，公視提供）

據柯以柔友人透露，柯在7月搬家，當時郭吵著要在新房弄一間工作室，遭柯拒絕後，郭就憤而離家，至今已分居3個月；這次老公被爆偷吃，柯原本不敢置信，直到看到抓姦照片和影片，當場崩潰痛哭，氣憤奔至店裡質問郭。

其實郭長期以來，在這段婚姻都有女強男弱的自卑感，常跟朋友抱怨柯太強勢、嫌他不會賺錢，於是向外發展似乎就變成不可逆的悲劇；在分居3個月期間，郭也曾向柯表態「乾脆簽一簽（指辦離婚手續）」。

據悉，偷吃鐵證曝光後，郭奪命連環call，想向柯認錯求饒，但柯在氣頭上，加上這次她鐵了心，將離婚列入選項，因此郭至今都找不到柯，尤其他在離家出走前「裝會」，負氣把鑰匙留在家裡，現在就算想回家也不得其門而入，連小孩都見不到。

對此，柯以柔經紀人回應，柯目前情緒「非常不好」，暫時不會公開露面，也不會再回應媒體，至於小孩還太小，不清楚爸爸、媽媽的事，但坦言她這次真的氣到了，是否離婚要等她冷靜下來再說。

郭宗坤則堅持對方真的只是員工，否認外遇，並對媒體表示沒有離婚想法，但坦承兩人因小孩教育方式與金錢規劃想法不同，才會與柯以柔分居，先各自冷靜。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。