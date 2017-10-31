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柯以柔爆婚變！老公遭拍2週偷情女員工3次

2017/10/31 21:56

〔記者蕭方綺／台北報導〕當年以「水果妹」出道的柯以柔，在6年前未婚懷孕，嫁給日本料理廚師郭宗坤，婚後夫妻倆各忙各的，偶爾還會上通告自曝不和，2013年，郭宗坤車會E奶妹，引起軒然大波，今舊事重演，根據《鏡週刊》報導，郭宗坤近日背著柯以柔，在他開設的日本料理餐廳「味留一升庵」裡頭跟女員工偷偷交往，甚至拍到2週過夜3次的畫面。柯以柔過去常和老公公開曬恩愛。（翻攝自臉書）

據悉，柯以柔跟郭宗坤私下爭執不斷，最近一次導火線是柯以柔重新裝潢家中，盼給小孩更大空間，但沒有留工作室給郭宗坤，讓郭宗坤爆氣：「這裡不是我的家！我不要住在這！」夫妻倆就此分居。中間郭宗坤雖會回家看小孩，也會給家用，但家用有時會拖欠好一陣子，讓柯以柔只好繼續在臉書裝沒事經營網拍、貼補家用。

但柯以柔聽到老公與女員工曖昧風聲後大崩潰，哭到發抖不止。對於郭宗坤跟櫻花妹出國，她也去找該名女性員工對質，要櫻花妹交出護照給看，但櫻花妹不肯，讓夫妻倆關係持續惡化。

本報致電柯以柔，手機關機；她的經紀人表示柯以柔得知報導今晚會出，今已打電話請經紀人代為處理，「她在電話裡痛哭失聲，我幾乎聽不懂她想說什麼。」她的經紀人也說柯以柔原本不相信老公外遇，直到親眼見到照片才相信，畢竟照片會說話，目前兩人處於分居狀態，現在她父母都在身旁陪伴她，至於離婚與否，需要等她冷靜過後才能決定。

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