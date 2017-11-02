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首頁 > 婉君推

這位女孩還拿起鍋鏟 站出來挺自己深愛的土地

2017/11/02 18:00

［上班一族／文．攝影／黃柏軒］二二八公園周邊，上班族、旅客、遊客人潮不斷，是餐飲業的一級戰區。2013年，不滿三十歲的邱馨慧與朋友在此開了一間以環境友善為概念的蔬食餐廳，主打產地直送的新鮮蔬果、當季食材，為外食族提供了健康的新選擇。離開綠黨後，邱馨慧選擇了政治以外的途徑實踐理念。（圖／邱馨慧提供）

來到餐廳門口，素樸的門面，迎接客人的是一籃來自金山的紅心地瓜、一籠碧蘿村的柚子；店內的有機芋頭、有機木瓜、手工醋……都是他們跳過經銷商，直接跟產地購買食材，不但讓客人吃得健康，更把這間小店塞滿故事與溫暖。喝一杯公平交易咖啡，吃一口新鮮甜美的南瓜，牆上可以看到你口中每個食材的產地與生產者……為了打造出這樣的情景，不到三十歲的邱馨慧把三年當十年用，燃燒人生，只為親手掂一掂理想的重量。實地造訪小農，掌握產地與當季蔬果的最新狀態。（圖／邱馨慧提供）

▌熱血少女開店史▌

店面不大，營運卻不簡單。一樓吧檯區兼外帶區加上二樓共十張桌子，再回過頭數一數員工人數，包含邱馨慧自己總共只有五人輪班。也難怪從踏進餐廳開始，就看邱馨慧忙得像陀螺，剛結束一個會議，馬上又換桌來受訪，回答時語速極快，專注壓縮著時間，好像沒有一秒鐘可以浪費。

在創業之前，邱馨慧曾是綠黨的一份子，實際參與過選戰後卻感到無力：「小黨的資源非常少，要推動改變真的很困難。」那時，她接觸到台灣蠻野心足生態協會，認識了非基改、環境友善等飲食議題，於是她寫了個蔬食餐廳的企劃，投到KEEP WALKING夢想資助計畫，雖然沒上，卻刺激了她開一家店的想法，決定「玩真的」──開始試菜、找餐具、找地點、找小農談供貨，也找到合伙人，開始營業。

▌理念還是生存？▌

以實際行動支持台灣農業不是易事，邱馨慧坦言，餐廳其實虧損到今年才終於開始打平。至今即將過四歲生日的餐廳，除了信心堅定的股東們，也要靠馨慧打理全店事務，從絲毫沒有餐飲背景的青澀，苦學至今，已是維持店鋪運轉最可靠的總司令。

「開了店，馬上知道自己想得太理想化了！」邱馨慧回憶，當時天真地以為自己常下廚，可以擔起大廚的職位，沒想到餐廳出餐跟煮飯給家人吃的概念完全不一樣。另外對食材保存、備料、叫貨，開店該懂的事她幾乎全不懂，卻還是硬著頭皮把店開了起來。她的信念很明確，要以實際行動幫助土地，身先士卒選擇對土地友善的方法來營業，比如說節能減碳、零垃圾、依當令農產品來設計菜單……然而這一切，也讓初創業的她面臨比別人更艱困的選擇。

▌不斷選擇理念那一邊▌

「我想開這樣的店的原因，就是可以近距離跟客人對話、影響他們。」因此，她寧願辛苦麻煩，也要在這求快、求效率的商圈，以實際行動在都市人心中種下改變的種子；如果你願意坐在吧檯，店員有很大機會跟你聊起關於土地、關於台灣農業的故事。

在餐廳即將邁入第四年的現在，邱馨慧依舊於理想與現實兩頭燒：「我們今年開始賣早餐，從早上開到晚上，工作時間拉得非常長。雖然人員增加了，但現在愈來愈沒時間和客人好好聊天了。」

理想不能空談，需要有人用行動把改變一釘一槌敲下去才會有機會，那些一般人無法接受的重量邱馨慧背了下來，不斷選擇理念那一邊，今年終於營收打平，讓她感到相當欣慰，也鬆了一口氣。除此之外，最直接的回饋來自客人，她回憶：「曾經有個媽媽跟我說，她的小孩出生到現在，第一次把飯吃完！」有了知覺最敏感的小孩掛保證，邱馨慧的心更定，只要店開著一天，她就能多影響一些人，在天然美味的料理背後，是一顆想讓人與自然、與他人重新連繫的心。

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