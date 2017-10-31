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江宏傑家庭生活曝光！ 甜餵福原愛吃咖哩飯

2017/10/31 22:40

〔娛樂頻道／綜合報導〕桌球國手江宏傑與福原愛日前喜迎愛女「小小愛」，福原愛產後還發閃文，公開示愛「我嫁對人了」，江宏傑今分享世大運紀錄片預告，意外曝光他品嘗愛妻的手作料理時，還不忘舀一口咖哩飯餵福原愛，幸福度直破表。江宏傑（左）今在萬聖節曝光家庭生活。（翻攝自福原愛微博）

福原愛為老公下廚，減輕比賽壓力。（翻攝自江宏傑臉書）

影片中，江宏傑一回到家，就直奔廚房尋找愛妻，聞著咖哩飯的料理香，邊走邊拉長音甜喊「回～來～啦～」，還俏皮偷襲愛妻，朝她屁股打了一下。當時福原愛正準備料理，打算為辛苦準備世大運賽事的江宏傑補一下，忙著下廚時，不僅頻頻與老公話家常，還從廚房探出頭回望。

福原愛升格人妻、人母後，暫時卸下日本桌球第一名將頭銜，專心在家中相夫教女，她在影片中笑說：「我自己當球員的時候，我不喜歡別人給我壓力，所以我盡量不給小傑壓力，可以減壓就盡量幫他減壓，可以多做一點好吃的。」網友看了這對台日聯姻的婚姻生活，留言表示「原來是萬聖節啊，我還以為是情人節呢」、「影片怎麼一陣空白」。福原愛（左）與江宏傑（右）台日聯姻備受關注。（翻攝自江宏傑臉書）

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