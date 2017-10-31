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「我們都會老！」 李宗盛遠騎60公里獻愛心

2017/10/31 21:18

〔記者翁子涵／台北報導〕「音樂教父」李宗盛2014年帶著五月天石頭、張震嶽、黃品源一起「為愛而騎」，騎單車挑戰200公里深入花東，喚起社會大眾對花東的關注，加入門諾醫院發起的壽豐老人照顧社區護理之家募款行列，今原班人馬再次從台東鹿野出發，李宗盛說：「大家做愛心，心中充滿能量，今年的口號叫做『我們都會老』，騎在路上大家看到這個口號，希望大家抱持同理心，好好對待老人。」李宗盛號召五月天石頭、張震嶽、黃品源「為愛而騎」。（相信音樂提供）

李宗盛、石頭、張震嶽及黃品源今早從台東鹿野出發，進行為期3天的愛心義騎，即使騎了6小時、約60公里，對於平時就有運動習慣的他們，都像是小菜一碟；到了玉里鎮後，他們開始洗手作羹湯，為門諾醫院、門諾基金會照顧的弱勢阿公、阿嬤準備料理，看著阿公、阿嬤邊吃邊露出幸福笑容，讓他們瞬間忘了疲勞，開心說：「一切都值得！」李宗盛盼能以身體力行方式，號召眾人關注花東弱勢。（相信音樂提供）

李宗盛長期關注東部弱勢，3年前更曾預支演唱會門票收入，捐款一千萬元，這次再舉辦「我們都會老花東騎行」，就是希望能以具體行動鼓勵大家做愛心，為門諾醫院老人長期照顧基金，及門諾基金會籌建老人綜合服務中心努力。

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