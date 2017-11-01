凱特溫絲蕾在暴風雪高山上 呼喊愛情

〔自由副刊〕凱特溫絲蕾、伊卓瑞斯艾巴主演的《絕處逢山》，其實改編自查爾斯．馬汀的同名暢銷小說《The Mountain Between Us》，該小說的中文版現已出版。 金獎影后凱特溫斯蕾演出《絕處逢山》（福斯提供）

暴風雪緊追在側，機場航班紛紛取消，眼看重要約定迫在眉睫而無計可施，困鎖機場的醫師與專欄作家，幸運搭上私人航機準備返回家鄉，災禍卻不請自來，飛機失事墜入高海拔的山區，骨折、失溫、零存糧，生命受威脅，而眼看暴風雪將臨，兩個初初相逢的人，怎樣患難，如何涉險，見了什麼真情？ 伊卓瑞斯艾巴在電影中飾演一名外科醫生。（福斯提供）

查爾斯．馬汀（Charles Martin，1969-）以明快的節奏書寫遭遇機難後的兩個陌生人，在生死交關之際，互相砥礪脫困，情節張力共兩層，一是透過對山景與雪勢生動描述，顯示大自然對微渺人命的威脅，另一則是內在心理交鋒，隨兩主角之間情感有時鬆放，有時警覺拉扯，道德懸於一線，兩造宛在鋼索線上顫巍巍行走。作者用小說疊架出山色與人性戰場，真情通過患難檢驗，而人心危脆與否也同樣在經歷過一些什麼之後才得證。 《絕處逢山》查爾斯．馬汀著，宋瑛堂譯，遠流出版。（遠流出版提供）

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