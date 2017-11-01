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世紀婚禮大合照 竟有另一對比雙宋更搶眼！

2017/11/01 07:09

〔記者陳立妍／綜合報導〕備受全亞洲關注的「雙宋」宋仲基、宋慧喬婚禮，於昨台灣時間下午3點在首爾新羅飯店的迎賓館舉行，曾和「喬妹」宋慧喬合拍華語片《一代宗師》的中國女星章子怡，以及姊妹淘金喜善、崔智友、宋允兒都現身觀禮．昔日宋仲基擔任主持班底的綜藝節目《RUNNING MAN》，老戰友劉在錫、金鐘國、池錫辰、哈哈也出席婚禮為新人獻上祝福，賓客名單十分華麗。

宋慧喬（右）昨穿上Dior婚紗，與宋仲基在新羅飯店完婚。（翻攝自微博）昨早逾百名粉絲聚集在雙宋的婚禮現場外，數十名保全也在現場盯梢待命，若無邀請函一律不得進入會場。由於雙宋的婚禮採非公開儀式，僅邀請雙方約250名親友參加，雖然事前即宣布不會開記者會，沒有Photo Time、照片牆，更不會提供採訪空間，被韓媒形容為「4無」婚禮，媒體依舊大陣仗出動空拍機拍攝。曾和宋仲基合作過的朴寶英、黃正民、金玟錫、金智媛、林周煥、童星金秀安，以及宋仲基師兄車太鉉、喬妹師弟朴炯殖等人都是座上賓，現場星光熠熠，過去選在新羅飯店舉辦婚宴的還包括張東健、高素榮夫妻、女神全智賢、韓彩英等人。

婚禮賓客與雙宋合影，劉亞仁、朴炯植雙雙擺出雙手環胸的姿勢、表情淘氣，意外搶走主角的風采。（翻攝自Naver）據傳喬妹曾一度抗拒再和圈內人交往，直到宋仲基以「我要的不是和妳約會或是談戀愛，而是要和妳結婚，我想娶妳。」打動佳人芳心，而昨天婚禮上宋仲基也被拍到感動拭淚的畫面，就連他的父親都被現場氣氛感染流下眼淚。婚禮上宋仲基師弟朴寶劍為兩人彈琴祝福，麻吉李光洙、劉亞仁替小倆口讀信、圈外友人擔任婚禮司儀，婚禮祝歌則由喬妹的閨密玉珠賢演唱，外傳婚禮費用全由宋仲基埋單，而喬妹身上的Dior婚紗，則是雙宋先前同行赴巴黎時由喬妹挑選自購，胸前的小V設計恰好符合喬妹的低調性感形象。

章子怡（中）在網上曬與雙宋的合影。（翻攝自微博）雙宋婚禮結束後，南韓網路論壇瘋傳新郎宋仲基與新娘喬妹和賓客的大合照，不過比起雙宋，和喬妹，同門的劉亞仁、朴炯植，雙雙擺出雙手環胸的姿勢、表情淘氣，意外搶走主角的風采。因為喬妹昨以蓬裙造型出嫁，不少網友紛紛揣測她可能「有了」，猜可能是雙喜臨門。此外，韓媒報導他們將於今天前往歐洲度蜜月，新房則為宋仲基1月在梨泰院購入的百坪豪宅。

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