心美景也美！五月天石頭追隨李宗盛騎行獻愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「人生無限公司」巡演，亞洲城市部分剛告一段落，11月將展開美加巡演，石頭今天特別投入李宗盛的愛心邀約，與張震嶽、黃品源等，從今天開始展開3天的「我們都會老花東騎行」，一同為門諾基金會籌建老人綜合服務中心募款獻愛。 李宗盛（左起）號召黃品源、友人、石頭、張震嶽一起在花東愛心義騎。（相信音樂提供）

石頭與張震嶽、黃品源等，收到李宗盛邀約，都覺得義不容辭，特別排開其他工作行程，一定要參加。 花東景色優美，李宗盛等人騎車更有動力。（相信音樂提供）

今天李宗盛率石頭、張震嶽、黃品源，一路從台東鹿野騎單車出發，行經池上直奔花蓮玉里，沿途還有美麗的金黃稻穗，這趟愛心義騎，心美風景也美。平常李宗盛常從北投騎到淡水買魚丸，他說：「大家做愛心，心中充滿能量，今年的口號叫做『我們都會老』，騎在路上讓大家看到這個口號，希望大家抱持同理心，好好對待老人。」

今天下午李宗盛等人也在玉里為門諾基金會在偏鄉照顧的弱勢阿公阿嬤們準備簡單料理，包括苦瓜鳳梨雞湯、黑木耳炒雞蛋，看著長者們邊吃邊露出幸福笑容，石頭等人也忘了疲憊，開心說：「一切都值得！」 張震嶽（右起）、石頭、黃品源、李宗盛等一起參加愛心義騎。（相信音樂提供） 李宗盛等人騎車獻愛心。（相信音樂提供）

門諾醫院老人長期照顧基金

劃撥帳號：06007006

戶名：臺灣基督教門諾會醫療財團法人

勸募專線：0800-057-746

門諾基金會籌建老人綜合服務中心

劃撥帳號：06647701

戶名：門諾基金會

勸募專線：0800-506-800

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