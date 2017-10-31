（影音）朴寶劍秀琴藝祝福 「雙宋」婚禮彈這首曲

宋仲基（左）與宋慧喬（右）今下午下午3點舉行婚禮。（翻攝自新浪微博稀土部隊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬的世紀婚禮不僅備受關注，藝人大咖現身婚禮現場，彷彿星光雲集的星光大道。昨韓媒報導朴寶劍將為師兄宋仲基談琴祝福，果真在婚宴上獻曲彈奏《Two people》，大秀琴藝。

朴寶劍與朴炯殖合作歌曲《Two people》。（擷取自YouTube）



朴寶劍與宋慧喬師弟朴炯殖合作《Two people》的影片曝光，影片中，朴寶劍負責彈琴，朴炯殖則獻聲演唱，兩人展現出絕妙默契，台下賓客看到難得的畫面，也都搶拿手機拍攝，而宋慧喬的好友玉珠賢受邀擔任婚禮歌手，以《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》祝福兩人婚後將開啟幸福的全新篇章。而今天宋仲基在婚禮上，捧著宋慧喬的臉龐獻吻，就像重現定情之作《太陽的後裔》中的經典場景，尤其兩人交換誓言那刻，令現場氣氛相當感人。 朴寶劍談琴祝福師兄宋仲基。（翻攝自news1）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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