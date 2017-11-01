青森果農採蘋果時會留一、兩顆在枝頭 背後原因超感人

〔記者孫梓評／報導〕來到日本的蘋果故鄉青森縣，當然不可錯過位於弘前市的「蘋果公園」。種有1500棵蘋果樹的園區，因為和鄰近蘋果園沒有界限，顯得一望無際。每年8～11月，可以體驗採蘋果，或是一一去發現65種大小形狀各異的蘋果品種，顛覆你對蘋果的既定印象。 蘋果小姐和蘋果吉祥物在蘋果公園迎接訪客。（記者孫梓評攝）

園區裡，除了移來一幢江戶時代舊農家，還有「蘋果之家」販賣超便宜的蘋果和1200種蘋果商品，餐廳裡的菜單，無論是拉麵還是豬排飯，都少不了蘋果的演出。 蘋果公園裡，由戶澤誠所製作的小女孩雕像。（記者孫梓評攝）

相鄰的kimori蘋果酒工房，則因為當地青年實業家有感於年輕人外流，擔憂蘋果產業無法永續，而決定透過「無過濾製法」，在密閉槽中，使用珍貴的白神こだま酵母和蜜富士蘋果榨汁為原料，共產甜款與澀款兩種，後者酒精濃度高些。前者洋溢青春感覺，後者則是大人的滋味。另一種貼上粉紅標籤的產季限定款，10月下旬才開始供貨，更是可遇不可求。 kimori蘋果酒工房所釀的蘋果酒。（記者孫梓評攝） 蘋果公園內有65種蘋果品種，圖中為一大棵名為Hopa的小蘋果，比櫻桃大些，其味酸澀。（記者孫梓評攝）

kimori的名稱，來自當地農民的一份感恩心意，為求來年仍然豐收，每一年採果時，並不完全採盡，而留一、兩顆碩果在枝頭，守護著果樹。這也與這幢蘋果酒工房，願故鄉蘋果產業能長長久久的心情，是一樣的吧。

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