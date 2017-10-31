加入共產黨要罰沒在怕 劉樂妍：入黨申請書在哪？

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳媒日前報導，在北京大學攻讀國際關係學院台研院博士的王裕慶，對外表示將在明年申請加入共產黨，希望可以藉此為台生發聲，為兩岸關係盡力。台灣陸委會針對此事回應，若加入共產黨最高將開罰50萬元。而常常在兩岸議題上惹出風波的台灣女藝人劉樂妍，稍早在個人臉書對民進黨嗆聲，還問「加入共產黨的聲請書在哪？」

針對台灣人要入籍中國共產黨，陸委會表示，《兩岸人民關係條例》第33條第2項明訂，「台灣地區人民不得擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其『成員』」，若王裕慶加入中國共產黨，可能被處以10萬元以上、50萬元以下的罰鍰。

前「女F4」隊長劉樂妍稍早則在個人臉書上貼文，用簡體字嗆聲說：「哀，我的天，那怎麼辦？民進黨好厲害。我們好害怕啊！加入共產黨的申請書在哪？」並附上中國環球新聞報導王裕慶事件的連結。

此話惹來網友傻眼留言：「是阿，所以不能加入共產黨，否則會被罰錢喔，筆記。劉樂研（妍），你害怕個屁阿，像你這種賣國求榮的人又怎麼會知道害怕呢？？連自己的親妹妹都推入火坑。」

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