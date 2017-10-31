AsiaYo、Rakuten LIFULL STAY合作結盟 台日共享民宿訂房

〔記者莊士賢／台北報導〕台灣民宿訂房平台AsiaYo宣布與日本樂天市場新事業體，共同耕耘台日雙方民宿市場，未來可提供台灣赴日旅客更多旅宿選擇。 台灣民宿訂房平台AsiaYo與日本樂天市場新事業體Rakuten LIFULL STAY攜手結盟，未來可提供台灣赴日旅客更多旅宿選擇。（記者莊士賢攝）

民宿訂房平台AsiaYo目前擁有台、日、韓、泰約60個城市、5萬個房源，其中，日本房源約6,000個，涵蓋逾30個日本城市，AsiaYo執行長鄭兆剛表示，與日本Rakuten LIFULL STAY策略合作之後，未來AsiaYo的房源可涵蓋日本主要一線城市之外，還可拓展至二三線城市，旅客住宿選擇更多元，而AsiaYo與Rakuten LIFULL STAY的策略合作預計將於明年正式上線，屆時旅客可透過AsiaYo平台訂日本眾多城市的住宿。

日本於今年通過《住宅宿泊事業法》（民泊新法），2018年起將全面解禁民宿，由日本電商樂天市場Rakuten與日本不動產與住家資訊服務商LIFULL HOME‘S合資成立的新事業體Rakuten LIFULL STAY，該公司將會在2018年日本民宿新法實施之後合法營運民宿平台，屆時也會提供AsiaYo豐富民宿房源及提供台灣旅客多元的民宿選擇。

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