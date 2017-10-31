LV頂級珠寶展 這3件在台全球首度曝光

〔記者王瀅娟／台北報導〕Louis Vuitton（簡稱LV）相隔3年後，再度於台灣舉辦頂級珠寶展，以27件上個月剛發表的Conquetes頂級珠寶系列作品為首，加上Blossom、Acte V等系列，共引進230件頂級珠寶與腕錶作品，總值約14億。台灣除了是Conquetes系列海外展出的第一站，其中有3件作品為全球首度曝光，分別為一條鑲嵌祖母綠的Conquetes項鍊、鑲嵌橙黃石榴石的Conquetes系列耳環與戒指，顯見對台灣貴客們的重視。

LV頂級珠寶展11月1日至11月7日於台北美福大飯店舉行，採預約制。 名模李曉涵佩戴的LV Conquetes祖母綠鑽石項鍊為在台全球首度曝光，約10,120,000元。（記者陳逸寬攝） LV Conquetes耳環，鑲嵌2顆各重5.90、5.23克拉橙黃石榴石，在台全球首度曝光，約8,560,000元。（記者陳逸寬攝） LV Conquetes戒指，鑲嵌1顆重6.12克拉橙黃石榴石，在台全球首度曝光，約6,700,000元。

（記者陳逸寬攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。