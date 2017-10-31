宋慧喬自訂Dior百萬婚紗 米蘭達寇兒也是

〔記者王瀅娟／台北報導〕宋慧喬今日出嫁，她所穿的婚紗為她自己向Dior訂製的婚紗，設計界融合她對婚紗的願望與Dior秋冬高級訂製服的創作靈感，最終出現這套以米卡多真絲綢緞點綴蕾絲刺繡的禮服，其小露深V的領口與秋冬高級訂製服領口設計如出一轍，不過喬妹在胸口加了些蕾絲小遮乳溝，A字裙襬線條也與高級訂製服一樣簡單純粹，突顯出新娘簡單大方的性格。 宋慧喬婚紗背面，裙襬沒有過於誇張。（圖片轉載自新浪微博稀土部隊）

這件禮服的價值，Dior表示高級訂製服向來沒有定價，以定製的細節決定價格，無法估計。不過，依據過往經驗，百萬起跳是一定要的。 宋慧喬穿上自訂的Dior百萬婚紗嫁給宋仲基。（圖片轉載自新浪微博稀土部隊）

今年5月再婚嫁給Snapchat執行長的澳籍超模米蘭達．寇兒（Miranda Kerr），也是選擇向Dior訂製婚紗，展現傲人身段。 宋慧喬婚紗可見Dior今年秋冬高級訂製服的輪廓，包括小V領口與A字裙襬。（Dior提供） 今年5月再婚的澳籍超模米蘭達．寇兒（右）也向Dior訂製婚紗，左為創意總監Maria Grazia Chiuri。（Dior提供）

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