生活工場搶攻市佔率 2,000項商品有感降價

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣本土居家品牌生活工場成立25年，近期開始擴大營運，今年已展店17家，明年預計再展店18家，希望能在貼近消費者的地點提供服務；且11月起將高CP值商品調價至最親民的價格，降幅20%以上，增加市佔率。 生活工場藍繪花火圓深盤18cm，原價 250元、新價格200元。藍繪花綻方盤12cm，原價150元 ，新價格120元。藍繪花綻飯碗12cm，原價 150 元，新價格120元。藍繪拼花茶杯180ml，原價 150元，新價格120元。（生活工場提供

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11月開始的有感降價中，餐廚系列商品總共200多項，平均降幅20%，品項包含美味廚房單柄鍋、Daily不鏽鋼杯底筷架和極簡白腳踏垃圾桶等、旅行收納類商品量近100項，平均降幅30%，而香氛系列中近200項商品，平均降幅20～25%，包括銷售亮眼的香氛鋁殼蠟燭9入組、香氛擴香組、香氛水晶球等長銷香氛系列商品。園藝區商品，也有15-20%降幅，可將綠意隨手帶入家中，家具則有150項有新價格，平均降幅50%。 生活工場11月起2,000多項商品有感降價，「就ㄐㄧㄤˋ了」活動期間（11月1日至11月30日）還將會有滿額贈的限量好禮，詳情請洽全國生活工場門市。（生活工場提供） 旅人日記收納式旅行蓋毯，售價880元、新價格550元。（記者凃盈如攝） 田園趣四層花架，原價2,000元、特價1,000元。（生活工場提供） 美味廚房單柄鍋18cm，原價1,480元，特價1,100元。（生活工場提供）

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