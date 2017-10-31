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浩子流浪還不回家 阿翔接電話竟秒X

2017/10/31 18:31

〔記者洪素津／台北報導〕翔媽和浩媽由夢多、阿翔帶隊隨TVBS《食尚玩家》首次在海外「合體」錄影，浩子在環遊世界，在台灣的阿翔決定帶著阿翔媽媽和浩子媽媽組團去日本玩個夠，浩子也因擔心媽媽，特地打電話關心媽媽在節目中獻聲。右起）阿翔、翔媽、浩媽、夢多一起遊日本。（TVBS提供）

浩子聲音一出現，翔媽搶先逼問浩子何時回來？浩子表示要到過年，翔媽立刻幫浩媽數落浩子︰「卡早轉來啦！????迌舊久，就哞意思！」「你快點回來，不然我跟你媽都要代替你錄影，有夠累！」浩媽也親情喊話︰「媽媽很想你！早點回來啦！不要等到過年！」浩子安慰媽媽，表示過年會包更大包紅包，有趣的是當翔媽問浩子要不要跟阿翔通話時，浩翔兩人都害羞起來，立刻說再見。阿翔與翔媽遊日本。（TVBS提供）

這次出國「遛媽媽」，完全可看出浩角翔起的個性都遺傳自媽媽。最像的就是阿翔母子兩人的「控制」性格，出發前阿翔就擔心他媽平時就比他更會管，這下錄影不知是誰要控制誰了，果然翔媽就控制夢多，要他主持時可做哪些效果、要怎樣玩、怎樣穿…惹得不想受控的夢多一直喊叫抗議。夢多與浩媽遊日本。（TVBS提供）

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