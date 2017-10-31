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首頁 > 婉君推

張維中不為人知的雙面生活！

2017/10/31 18:15

〔自由副刊〕旅日作家張維中，近年來，書寫大量跟日本相關的新聞評論、時事觀察和設計新訊，偶爾也接受邀約撰寫書評或序文，還有每天分享在臉書的生活瑣事或照片。其實，文學獎出身的他，也一邊寫著散文，少兒讀物，當然，還有他最不能忘情的小說。作家張維中。（翻攝自「張維中。東京模樣」）

他自承過著「雙面人生」：「在東京的日常，步調緩慢，縱使送往迎來著到訪的朋友或家人，但大多數時候我是一個人的。一個人的家，一個人努力地工作，一個人靜靜地寫作。回到台北，在被壓縮的時間裡，生活則被按下快轉鍵，奔波著見老朋友，忙著新書宣傳，參加各種豐富的行程與聚會。」兩處截然不同的生活型態，「帶來的也是極為落差的心境。」

最新作品《餐桌的臉》就是從「雙面生活」提煉而得。張維中小說新作《餐桌的臉》。（原點出版提供）

全書以三個中短篇小說綴連成。書中，一個高高帥帥、其實對美食沒有特別好惡的料理造型師、一個居家凌亂不堪的美女收納達人、一個在愛中徬徨的可愛人氣導遊……看似性格矛盾的角色設定，人物所展現的雙面人生，都緣自原生家庭和童年經驗的餵養。

鮮明的形象，輕快的運鏡，大量的對話，使張維中小說向來故事性濃厚，節奏分明。場景雖也旁及東京或首爾，但主要鎖定台北，全書充滿不得已的遺棄或被遺棄，被霸凌者的同類相惜，隱藏在身分底下的欲望有話要說。

「臉」是自我的保護色，「心」卻從未停止發出訊號，渴求著尋回，理解，或者一次無望的逾越。

張維中將舉辦三場《餐桌的臉》見面會：11/3（五）19:00-20:00 高雄三餘書店；11/4（六）14:00-15:00 台中金石堂台中店；11/5（日）14:00-15:00 台北金石堂城中店。

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