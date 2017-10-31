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首頁 > 婉君推

搭乘京王電鐵 暢遊西東京高尾山

2017/10/31 18:04

〔記者周幸叡／台北報導〕日本東京有很多鐵道路線，其中，京王電鐵路線主要在東京西部一帶，從新宿出發，15分鐘可到調布站、50分鐘抵達高尾山等，沿途有許多有趣的景點，讓人看見不一樣的東京。京王電鐵吉祥物「京太君」，歡迎大家搭京王電鐵遊日本西東京一帶。（記者周幸叡攝）

來台推廣的京王電鐵廣報部課長加藤潔英，建議大家可以到高尾山一日遊，可健行上山或搭纜車上山，秋天正是楓紅時節，纜車變身賞楓專車，沿途風景美不勝收。抵達高尾山頂，天氣好時可清楚看到富士山，尤其是12月大約下午4點時的「鑽石富士山」，落日餘輝如鑽石般閃耀在富士山頂，美極了！搭京王電鐵遊高尾山，享受豐富的自然及人文景觀。（記者周幸叡攝）

至於在台灣知名度還不高的調布，加藤強調這是極受日本人喜愛的地區，古剎深大寺、鬼太郎茶屋、湧水蕎賣麵、天神通商店街等，均值得一遊。京王電鐵廣報部課長加藤潔英來台推廣京王集團資訊。（記者周幸叡攝）京王集團也有推出高速巴士之旅，從新宿出發至金澤或富山， 可遊玩白川鄉等名勝地。（記者周幸叡攝）

為了讓海外遊客利用京王電鐵暢遊西東京，京王電鐵推出一系列優惠票券，有京王一日乘車券（大人900日圓、兒童450日圓）、高尾山折扣乘車券（從新宿到高尾山最高可省20%）、京王娛樂護照（可暢遊讀賣樂園或東京三麗鷗彩虹樂園等設施的優惠套票）等。若想去更遠的地區旅遊，京王集團也有推出高速巴士之旅，從新宿出發至金澤或富山，一路遊覽松本、高山、白川鄉等名勝地。詳細京王電鐵及高速巴士票券資訊可上網http://www.keioinfoplaza.cn/tw_top

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