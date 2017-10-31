情慾教母大聊鮮肉 馮光遠自嘲XX肉笑翻
2017/10/31 17:41
〔記者洪素津／台北報導〕台灣文壇「情慾教母」李昂錄製民視《夜深人未靜》，馮光遠和李昂兩位年齡相加超過120歲的熟男熟女，在節目上決定葷素不忌、突破尺度，大聊特聊熟齡女性和小鮮肉之間的情慾話題。「情慾教母」李昂節目上大聊可口鮮肉。（民視提供）
馮光遠一開始就提到李昂的新書《睡美男》，應該是許多師奶心中的憧憬與渴望，尤其這個 「睡」字可以當形容詞，也可以當動詞，李昂直言年齡必須是在25歲以下的男生，才是有資格被稱做「小鮮肉」，麻辣的李昂也要馮光遠自我評估一下，在師奶眼中會是哪種肉？光遠想了5秒，抓頭回說：「師奶應該認為我是老腐肉吧！」惹得李昂哈哈大笑直說中肯。「情慾教母」李昂節目上大聊可口鮮肉。（民視提供）
李昂也在節目上爆料透露為了寫作，她還特別到健身房進行「田野調查」，眼前一片「酒池肉林」，舉目皆是「鮮肉美景」，根據李昂的觀察歸納，運動員之中肌肉線條最優美、摸起來觸感最舒服順手的，游泳選手是「上上之選」，而拚命練重訓的肌肉猛男，反倒不見得受到女性青睞。「情慾教母」李昂節目上大聊可口鮮肉。（民視提供）
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