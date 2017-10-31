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長榮Line官方帳號成立 與您「賴」在一起成好友！

2017/10/31 17:41

〔記者莊士賢／台北報導〕長榮航空即日起和大家「Line」在一起！長榮航空EVA AIR LINE官方帳號即日起正式成立，民眾在Line搜尋ID「@evaair」或掃描行動條碼，即可加入EVA AIR LINE的官方帳號成為好友，還可免費下載「長榮航空陪您一起，♪天天互動零距離♪」全螢幕動態聲音貼圖，用Q版的長榮空地勤團隊貼圖和親朋好友們聊天、問候。加入EVA AIR LINE的官方帳號成為好友，還可免費下載「長榮航空陪您一起，♪天天互動零距離♪」全螢幕動態聲音貼圖。（長榮航空提供）

長榮航空成立EVA AIR LINE官方帳號後，民眾也可透過Line獲得長榮最新資訊，如最新的優惠促銷訊息、旅遊景點介紹，又或是長榮航空和大家分享航空小知識、私密小驚喜、神秘好禮等。另外，為歡慶長榮航空官方帳號成立，民眾在11月11日前將長榮航空EVA AIR LINE加入好友，並將收到的歡迎訊息畫面留言在長榮航空臉書粉絲團（https://goo.gl/jNH8Hz），還有機會獲得實用的四國錢幣袋。

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