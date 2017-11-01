她結婚的理由 竟是為了找刺激

〔文／徐翎〕

當發現對於愛情我實在太冷靜時，我衝動地嫁給了他。

無感、冷感、熱情不起來，沒有臉紅心跳，沒有期待失眠，沒有料想不到，就像一個寫好的流程圖，我如此地清楚下一個步驟：他喜歡我了，他刻意出現了，他吃醋在意了，他想吻我了……。曖昧不再是曖昧，牽手只是牽手，就連每一段親吻的地點都那麼類似，每一個親密的甜言蜜語都帶著似曾相識的熟悉感，最後戀情也都同樣地猶豫在婚姻之前，然後走上合久必分之路。

交過了幾個男朋友又再度變成孤單之後，好像就連戀情何時要結束我都能準確估算。每一次的失戀後，若是就此斷了桃花，可能我才會想要積極爭取或是把握，偏就身邊總還是有人追求，而那人下一步要做甚麼、下一句會說甚麼，下一個表情、感動，甚至激情，我竟然都知道，都猜得準。

朋友聽到我要跟認識才三個月的他結婚時，著急地問我為甚麼？我說：「嫁給誰都一樣，我害怕了對戀愛這樣心知肚明、索然無趣。趁著我還肯順著這個說著愛我的人，配合他、巴結他、依著他、任由他……，至少再往前走的婚姻之路，對我而言是陌生的，就算可能跌跌撞撞，至少會讓我肯動起來吧！」

一轉眼，這已經是十幾年前的心情了，以現在的流行話語來形容，當時就像是卡在遊戲的某一關，一直重來、一直重來，最後要嘛你放棄不玩，要嘛你破了自己的堅持，終於花錢去買秘笈。

所以我結婚了，理由就是，卡關太久了！

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。