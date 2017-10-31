（影音）女版洋蔥扮化身小紅帽 嬌喊要找大野狼
2017/10/31 17:12
〔記者翁子涵／台北報導〕校花女團TUD今出席公益活動，搭上萬聖節變裝熱潮，團員分別變裝成魔女宅急便、白雪公主、小紅帽、美少女戰士和神力女超人，現場還跟小朋友一起唱跳新歌《MONSTER》怪獸舞，曾被網友酸撞臉「玖壹壹」洋蔥的團員靖軒，出場介紹時還嬌喊：「我是小紅帽，在尋找我的大野狼」，更自曝喜歡「霸氣總裁」型的男生。「校花女團」TUD出席公益募款活動。（記者陳逸寬攝）
TUD五位成員平均只有21歲，公司沒對他們下禁愛令，問到被告白經驗，Kadi透露以前在補習班下課時，被喜歡的人放煙火告白，讓她又驚又喜；小班則是和朋友出遊時，一打開後車廂就有粉紅色的氣球飛出，還有一條項鍊，浪漫的像是求婚場景。「校花女團」TUD出席公益活動，林靖軒（靖軒）。（記者陳逸寬攝）「校花女團」TUD出席公益活動，姜沛芯（貝果）。（記者陳逸寬攝）「校花女團」TUD出席公益活動，彭郁真（小班）。（記者陳逸寬攝）「校花女團」TUD出席公益活動，黃怡瑄（Kadi）。（記者陳逸寬攝）「校花女團」TUD出席公益活動，陳芷妧（晚玩）。 （記者陳逸寬攝）
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