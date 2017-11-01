想相夫教子當主婦 首先妳得找對老公

〔文／LAKIKI〕

鄰居D小姐是LAKIKI從小一起長大的玩伴，我們兩個在各方面想法跟個性都很接近，唯獨對於婚姻的觀念差距很大，LAKIKI堅持寧缺勿濫，D小姐則是覺得如果沒有另一半，自己就不夠完整。也因為如此，D小姐大學畢業後就積極地認識不同的對象，急著想在三十歲前把自己嫁掉。

「結婚是一輩子的事，妳需要這麼急嗎？」LAKIKI很好奇地問道。「我哪有急啊？只是如果遇到經濟狀況穩定、看起來不討厭，而且也想結婚的人，就可以結了啊！」D小姐輕描淡寫地說。

在相了十幾個對象後，D小姐最後選擇一個看起來不討厭的公務員結婚了。婚後不久D小姐馬上懷孕，就把條件不錯的外商工作也辭了，她說：「相夫教子才是我想做的事。」即便LAKIKI強烈地反對D小姐辭職，但她還是很堅持。

看似完美的婚姻卻在D小姐生產完後產生劇烈的變化，原來D小姐的先生根本不愛孩子，也無法接受D小姐生完孩子瘦不下來的身形狀態，D小姐常常要忍受先生冷嘲熱諷：「妳看看妳的身材，孩子都生完一年了，還像懷孕一樣。」或是「妳在家就帶一個孩子而已，為甚麼每天都看起來很累，我是娶了一個晚娘回家嗎？」常常還要被比較「妳看看誰誰誰的老婆，生完孩子不但身材恢復得很好，她還去上班減輕丈夫的負擔。」D小姐每天都聽到先生諷刺的言語，整個人變得憂鬱又沒自信。

「妳把孩子放娘家，去找個工作吧！該是放手的時候了。」LAKIKI好心地勸告。「可是相夫教子才是我人生的目標啊！」D小姐無法放下。LAKIKI不解，這段充滿諷刺言語的婚姻到底要持續到何時才會結束？恐怕D小姐的人生目標永遠都無法達成吧！

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