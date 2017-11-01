難道只能分分合合 直到愛耗盡嗎？

〔文／康紹麒〕

「我跟她又分手了！」

昨天在公車上，突然收到好友的訊息。

但這一次，我沒甚麼情緒反應，因為他們總是分分合合，每一次的分手都像是在等待下一次的復合，而每一次的復合也像是在等待下一次的分手。

「所以我該徹底放手嗎？」在劈哩啪啦打完一大串想法之後，好友以求助的語氣問我。

在那之前，每當他跟我聊起這段感情時，我都盡量忍住不給具體的建議，因為身為過來人的我很清楚，除非雙方的愛與眷戀都已耗盡，否則根本難以跳脫這個有如無限迴圈般的循環。

我也曾經歷過同樣的心情，直到最後大家終於撕破臉了，才甘願各自轉身離去，從此老死不相往來。遺憾嗎？有一點；恨呢？倒還不少。

總之，慘痛的教訓告訴我，一段感情會分分合合，表示一定有一些雙方都跨不過去的問題，通常不外乎彼此的感情模式始終無法相容，要不然就是對未來一直找不到共識，只要這瓶頸一出現，自然會卡關，當下覺得走不下去了，除了分手，我也想不到第二條路。

「我想你心中應該有答案了吧！」在準備按鈴下車前，我簡短回覆他，雖然好像等於沒回。有些路終究得自己走過，也許有一天，當這段感情不幸走到盡頭，他也會有跟我一樣的領悟，不過作為好友，還是希望他能走出跟我截然不同的結局。

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