三立「舅告甥」！張榮華大義滅親真相曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立電視近年風波不斷，去年裁了10％員工，今年資遣旗下雜誌《華流》及《愛玩客》員工，原台灣台戲劇總監上月底更因涉弊遭三立免職並提告，不料又爆出三立已於19日正式向法院提告，控告前執行副總莊文信背信、詐欺；莊文信上月21日才以「健康因素」請辭，但三立認定他牽涉不法所得高達上億元，因而提告，不但他與三立總經理張榮華的甥舅關係破裂，也可能是台灣電視史上最大弊案。 三立前執副莊文信牽涉不法所得高達兩億元，三立告他背信詐欺。（資料照片）

根據《鏡週刊》報導，這場「舅告甥」的事件爆發過程，先前三立董事長林崑海聽聞莊文信的惡行，對張榮華說：「這個人要處理嗎？」張榮華念在莊文信是老臣，今年7月，要他切割成立「華人創作」，不要再插手三立業務，據知情人士指出，「張總的用意明顯，就是要切割莊文信，不要再撈三立油水。」

三立日前向日本廠商進口器材設備，莊文信又再犯，但這次終於踢到鐵板，據悉這家廠商高層直接找上林崑海和張榮華兩位大老闆，讓張覺得很丟臉。因此張榮華當下大義滅親，親上火線對外甥提告，三立也展開調查，目前三立有事證的部分，莊文信的不當得利就有2億元。

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