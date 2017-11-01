聖女系女孩 為愛受盡委屈

〔文／簡碧儀〕你聽過「聖女系女子」嗎？她們像是慈悲的修女，將自己設定為善解人意的角色，竭盡所能付出所有的愛。她們堅持愛是無私的奉獻，不該計較、不該妒忌，以「戀人的需求」為優先選項，在愛裡總是儘可能地配合、退讓、妥協。

聖女系女孩從不要求戀人付出，生病了自己去看醫生，感冒時也照常安頓所有家事，全年無休，在愛情的場域裡，她從不主動要求，就怕自己的需要造成對方的負擔，她渴求的只是一份忠誠的愛情而已。這樣無慾無求、只懂付出的的女子，是男人最想娶進門的對象，因為太適合放在家裡。然而，如果碰到食髓知味、軟土深掘的渣男，這類型的女孩通常就是一個深淵式的墜落。

小米是聖女系的代表性人物，她的男友L便是個超級劣質男，L跟她說，他只有一個地雷，就是「不可以不開心，不可以擺臭臉」，換句話說，只要小米沒有陪笑臉，就足以構成觸怒L的要件！老實說，我真的無法理解小米當時怎麼會決定跟L交往，連「不開心的權利」都沒有，這是甚麼要求？他如果敢提出這樣的要求，就要有本事別讓自己的女人不開心！

只要小米跟L意見不同、沒有實踐服從的原則，對L而言就是難搞，沒有陪笑就是脾氣不好。L的作法像不像情感綁架？他確實成功地利用小米高標準的道德感鎖住了小米艱難的愛情。「到最後，任何小事他都遷怒於我，連他半夜想跟前女友見面，我沒有不允許，只是笑不出來，他也對我發怒。在愛情裡當一個識大體、成熟懂事的女友，錯了嗎？」小米說。

很多像小米這樣的女孩天生擁有包容退讓的天分，成功地讓她們在愛情裡像一個受虐兒。「我不敢說妳錯了。一切只錯在『成熟體貼的女友』和『委曲求全的戀人』這兩個角色之間的界線太模糊。記住，不合理的要求是情感綁架、是情感霸凌！ 」我說，「愛情不應該是如此辛苦折騰委屈的東西，把愛留給對的人，這才是愛自己的準則。」

女孩們，合理的退讓是美德，不合理的退讓是委屈，真正懂得保護自己的女孩，不會讓自己在愛情裡受到沒有道理的委屈。記住，妳脾氣好家教好，不是讓妳在感情裡逆來順受的。退讓不是義務，是因為愛、因為包容，所以才退讓的！對方到底有沒有尊重妳的感受、有沒有珍惜妳，妳一定懂。

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