音樂人站出來 用歌聲蓋南迴醫院

〔記者馮亦寧／台北報導〕臺東縣南迴公路沿線四鄉全長118公里，卻沒有一家醫院，造成長期缺乏醫療資源，因此音樂人毛恩足號召原住民音樂人共同為公益出「輯」。 陳明章將出席《4141用歌聲蓋醫院》音樂合輯活動。（翻攝自陳明章臉書）

太麻里、金峰、大武、達仁南迴公路沿線四鄉，醫療資源不足問題嚴重，南迴醫院發起人徐超斌多年來為實踐醫療正義，不但發起興建，期間更一度過於勞累，導致中風，但依然不放棄建院夢想。 董事長樂團。（翻攝自董事長樂團臉書）

音樂人毛恩足更積極於2015年號召原住民音樂人共同錄製第一張《4141為南迴而唱》公益音樂合輯。

今年音樂人達卡鬧、毛恩足發起錄製第二張公益音樂合輯《4141用歌聲蓋醫院》，將於明（1）日首度發表。該專輯由達卡鬧、毛恩足共同擔任製作，以「跨界文化、樂團」為概念，邀集音樂團體與個人包括：陳明章、林生祥、新寶島康樂對、董事長樂團、滅火器、旺福等共同參與。

4141來自於徐超斌著作《守護4141個心跳》書名，今年也希望喚起更多聲音一同支持徐超斌理念，以各自所長為南迴醫院奉獻心力。明日除發表由Summer演唱最新創作歌曲《路》，同時亦將首播公益和及音樂影片。 音樂合輯《4141用歌聲蓋醫院》集結滅火器等團體與個人之力，為興建南迴醫院盡力。（翻攝自滅火器臉書）

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