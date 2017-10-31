聽滿場曾宇謙 獲獎後首度在台個人獨奏會巡演

〔記者凌美雪／台北報導〕國際知名的台灣小提琴家曾宇謙，自2015年獲得第15屆柴可夫斯基大賽後，首度在台個人獨奏會巡演將於明年登場。 演奏會贊助商寶島鐘錶贈送給曾宇謙晶透小提琴夜燈紀念品。（記者凌美雪攝）

目前定居紐約且近2年來忙於世界各國巡演的曾宇謙，今天出席個人獨奏會宣告記者會，環球音樂唱片台灣區董事總經理葉玫君親自頒發3白金銷售獎牌給曾宇謙，演奏會贊助商寶島鐘錶總經理陳瑪蓮，也贈送給宇謙晶透小提琴夜燈紀念品，祝福曾宇謙在不懈的努力中，未來飛得更高更遠。 環球音樂唱片台灣區董事總經理葉玫君（右）親自頒發3白金銷售獎牌給曾宇謙。（記者凌美雪攝）

日前傳出曾宇謙在深圳演出時一指（左手食指指肉間又再次裂開）受傷，曾宇謙說，以前也發生過，休息幾天已經恢復，他問過其他前輩，也有不少人有過相同的經驗，就是馬上停止練習讓手指休息，以免傷口越來越大，準備止痛消炎藥，讓手指早日復原，也協調接近的音樂會更換比較不需要用到一指的曲目，因此，上週末在台中的演出相當順利。

雖然很久沒有在3段節目「世界部落」的開頭「夢幻工廠」，就由曾宇謙擔綱主秀，演出帶有科技與現代感的樂音。

「2018曾宇謙夢幻樂章小提琴獨奏會--寶島鐘錶 珍琴表獻」，年3月4日、9日於台北國家音樂廳與台中國家歌劇院演出。

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