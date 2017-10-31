昔日超模未忘初衷 Joan Smalls回歸初心

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經登上Models.com排行榜首位的超模Joan Smalls，這次應邀擔任《Harper’s BAZAAR》封面之星。Joan Smalls不受時光摧殘，就散發出雋永不凡韻味。

這次的封面拍攝對《Harper’s BAZAAR》具有不同的意義，因為BAZAAR已經150週年了，格外具有歷史性，封面上的臉孔不僅要足以代表當下風尚，也要能散發出雋永韻味。 JOAN SMALLS 總是不斷地提醒自己要能準確傳遞情感給讀者。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

拍攝時工作團隊問Joan Smalls曾想過自己150歲的模樣嗎？這位幽默感十足的超模說：「我想成為一位風趣的長者，能自然地散播快樂並且讓人們喜歡圍繞著我，但在這樣的正面能量下，還能擁有很會挖苦與諷刺別人的惡智慧趣味。」 JOAN SMALLS 仍相信紙本媒體有其優勢。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

Joan Smalls坦承自己原本不太熟悉時尚雜誌，直到她成為時尚產業的一員，才逐漸發現，《Harper’s BAZAAR》擁有極多人才並在業界具備影響力。如果她自己有機會擔任這本雜誌藝術總監的位置，她一定會在其中融入文化帶來的影響，因為那完全可以體現當代所有人的風格縮影。當然，那些別具前衛態度的設計師服飾肯定能幫她完成理想中的封面。 Joan Smalls堅持自我本色並無畏於走在最前端的先鋒者氣度。

（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

如果沒有現實的一切限制，Joan Smalls最想和她心中的傳奇人物攝影師Paolo Roversi合作，Joan Smalls認為他所拍出來的照片有種獨特性，像是童話故事一般。

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