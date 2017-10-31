（影音）郭書瑤分手金陽 無縫接軌以綸體液進洞

〔記者曾德蓉／台北報導〕27歲「瑤瑤」郭書瑤才被爆出5月與金陽分手，4年戀情破局，日前又被直擊與「SpeXial」前成員、小她6歲的以綸在首爾東大門十指交尬，看來戀情發展得頗為勃發；郭書瑤爽快承認2人一起赴韓，雖定義他是「閨密」，但稱未來「順其自然」，沒把話說死。

郭書瑤出席兒童醫療關懷計畫記者會。（記者潘少棠攝）郭書瑤在接連被爆與金陽分手、無縫接軌以綸後，今首度在台公開露面，出席3M公益活動；對於以綸，她終於鬆口兩人關係是「友達以上、戀人未滿」，也承認一直都很欣賞以綸，「還是喜歡有才華的人，滿會跳舞的、對音樂滿⋯⋯有他很多的優點，我就是喜歡有能力跟認真的男生。」

但一問她東大門牽手懸案，郭書瑤一秒微變臉澄清「沒有牽手，我是拉他的手」，新聞曝光後，以綸還在她旁邊，2人相視而笑；她說不知為何對以綸容忍度很高，像是第一次見面，以綸就用手指沾自己口水，再挖她耳朵，頗為幼稚，但她卻不會因此生氣。

郭書瑤出席兒童醫療關懷計畫記者會。（記者潘少棠攝）至於外傳她與金陽分手是因為以綸介入，郭書瑤也撇清「根本沒有關係」，她與金陽分手後並沒有不歡而散，仍維持3、5天聯絡一次的頻率，她和以綸牽手照曝光後，和金陽還有互傳訊息，「他沒有難過，但他講的話我不好說」。

此外，以綸被爆展開追求攻勢，讓郭書瑤難以招架，但以綸又被指很花心，瑤瑤則說不會被這些耳語影響，「其實我們拍戲就還不錯，最近比較密切的聯絡，給我們一點空間嘛，被你們問完還有發展的空間嗎」、「未來的事很難說，但你們再繼續問下去就沒有發展的空間，人家畢竟是男偶像耶」，最後更求饒「讓我有一點選擇權好不好」。

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