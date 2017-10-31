（影音）瑤瑤指交以綸後首露面 羞認「戀人未滿」

〔記者粘湘婉／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤日前與SpeXial前成員以綸爆熱戀，手牽手遊首爾逛街，今是她爆戀情後首度公開露面，出席3M公益記者會，神情愉悅宛如戀愛中的小女人，對於2人目前關係，笑喊是「友達以上，戀人未滿」，還嬌嗔要大家給2人多點空間，「大家靜觀其變，給我們一點空間，也給我選擇的機會嘛」，似乎暗示身旁還有其他護花使者。 郭書瑤出席兒童醫療關懷計畫記者會。（記者潘少棠攝）

瑤瑤今大方承認對以綸有好感，甚至表示熱戀報導曝光時，2人剛好在一起，關係也沒變尷尬，反而更加融洽，羞笑承認：「我們多了更多話題啊，感情更升溫」，她還自爆一開始以綸就是個屁孩，她莫名就是可以接受以綸各種奇怪舉動，「他曾經用手指沾口水挖我耳朵，用腳搓我之類的」，並稱了解以綸在國外留學，「我也喜歡美式風格啊，很OK。」 郭書瑤出席兒童醫療關懷計畫記者會。（記者潘少棠攝）

對於2人為何在東大門手牽手，她嬌嗔說：「東大門不好出入，我只是抓著他的手啦」；她表示與前男友金陽仍保持聯絡，笑稱金陽看到報導很開心，至於為什麼，她笑喊：「不好在檯面上說」，強調分手並非是因為以綸，也不記得明確分手時間，「我們就是溝通很久，大家也是和平分手，現在每隔三五天還是會連絡一次」，與金陽依舊保持朋友關係。

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