雙宋婚禮賓客現身！朴寶劍《RM》班底都到了
2017/10/31 15:24
〔記者陳立妍／綜合報導〕備受關注的「雙宋」宋仲基、宋慧喬婚禮，於今天台灣時間下午3點在首爾新羅飯店的迎賓館舉行，曾和「喬妹」宋慧喬合拍華語片《一代宗師》的中國女星章子怡，以及姊妹淘崔智友、金喜善都陸續抵達婚禮現場．稍早將為師兄談琴祝福的朴寶劍也已現身，現場猶如星光雲集的星光大道。朴寶劍。（翻攝自news1）
此外，曾和宋仲基合作過的好友劉亞仁、朴寶英、黃正民、金玟錫、金智媛、童星金秀安以及綜藝節目《RUNNING MAN》班底金鐘國、哈哈，喬妹的師弟朴炯殖也抵達迎賓館，現場星光熠熠。金鐘國。（翻攝自starnews）哈哈（左）（翻攝自日刊體育）劉亞仁。（翻攝自nocutnews）章子怡。（翻攝自news1）金秀安。（翻攝自chicnews.）金智媛。（翻攝自亞洲經濟）朴朴炯植。（翻攝自nocutnews）金喜善。（翻攝自TVREPORT）
金玟錫。（翻攝自starnews）黃正民。（翻攝自starnews）朴寶英。（翻攝自starnews）崔智友。（翻攝自rnews1）
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