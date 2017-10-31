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14歲嫩模中國猝逝 公司公布6死因撇奴役童工

2017/10/31 15:31

俄羅斯14歲女模赴中國走秀猝逝。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕俄羅斯一名14歲少女姿烏芭（Vlada Dzyuba）因懷模特兒夢而至中國走秀，卻在伸展台前倒下，魂斷異鄉，有報導指出她簽下了「奴工條約」，被逼連續走秀13小時，超時工作也沒有任何醫療保險，今日公司召開記者會，聲稱姿烏芭死因與過勞並無直接關係。

姿烏芭猝逝被疑是過勞。（翻攝自IG）據《中新網》報導，姿烏芭在中國所屬的上海英模文化發展有限公司召開記者會，表示姿烏芭本月23日到達浙江義烏便進酒店休息，隔日開始工作晚間感到不舒服，經紀人便將翌日的行程取消，25號傍晚姿烏芭被緊急送醫，經紀人也通知俄羅斯大使館，隨後姿烏芭病情惡化進入重症監護室，但仍不幸於27日早上離世，而醫院所提出的資料顯示，姿烏芭送醫時診斷是「膿毒症」，死亡原因則是「感染性多器官功能障礙綜合症、感染性休克、中樞神經系統感染、橫紋肌溶解症、電解質代謝紊亂、彌散性血管內凝血」，認為與過勞無直接關係。

英模公司創辦人表示姿烏芭在中國兩個月接了16份工作，幾乎都在8小時內完成，絕對沒有過勞問題，而對於姿烏芭沒有醫療保險一事，創辦人解釋公司通常會透過模特兒與外國母公司簽約，共同管理模特兒，不會與模特兒個人簽約，且資料顯示姿烏芭至中國時應有國際健康保險，創辦人也承諾未來對於外籍模特兒的健康與保險做嚴格控管。

姿烏芭死因出爐。（翻攝自微博）英模公司雖撇清姿烏芭死因與過勞有關，但姿烏芭的媽媽曾接到女兒的電話表示自己非常累，且很想睡覺，之後姿烏芭的體溫更開始飆升，姿烏芭的媽媽本來準備動身前往上海找她，無奈女兒卻先一步離世，而姿烏芭過世時的初步死因判斷為疲勞及腦膜炎引發的膿毒症，與公司的說法不一，也讓姿烏芭的死因更加撲朔迷離。

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