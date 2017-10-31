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（影音）郭子乾星座書PK國師 談射手男白雲唐從聖這樣說…

2017/10/31 14:25

〔記者洪素津／台北報導〕郭子乾今舉辦星座新書《哥說的不是星座，是人際關係》媒體餐敘，亦敵亦友星座國師唐綺陽強力推薦，被問到是否挑戰其星座地位，郭子乾開玩笑說：「唐綺陽都變唐老鴨了！沒有啦！怎麼會去挑戰國師！我們很好。」郭子乾當場也開始分析起同為射手座且近期多事之秋的白雲和唐從聖，郭子乾笑說：「就是不要管他，他們玩玩就回來了。」

郭子乾出席《哥說的不是星座，是人際關係》新書記者會。（記者潘少棠攝）唐從聖日前先被爆出有7年女友，隨後再爆劈腿，白雲則是有著床照桃色風波，郭子乾直言「就是不要管他，射手男出去就是丟掉」，被問到唐從聖為何還不登記？郭子乾搞笑說：「離戶政事務所比較遠吧！」

另外，白雲桃色風波，郭子乾坦言有想聯繫他，但是他消失，只是在通訊軟體群組中又「裝沒事」回訊，問及郭子乾有無看過白雲帶女伴或Nana出現？郭哥表示真的沒有；而床照事件郭子乾沒多說，問到想跟白雲說什麼？郭子乾直言「好自為之」。郭子乾（圖）出席新書記者會，被問到近期多事之秋的白雲和唐從聖。（記者潘少棠攝）

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