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（影音）黃小柔揪嚴立婷露肚拍寫真 孕婦話題尺度全開

2017/10/31 14:29

黃小柔（左）與嚴立婷（右）一起拍孕婦寫真。（翻攝自黃小柔臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星黃小柔與老公育有一子一女，目前懷孕8個月，預計在12月剖腹產下三子「小米」，日前她找來懷孕5個月的好姐妹嚴立婷拍攝孕婦寫真，2人好心情藏不住，話題尺度也大開，笑翻工作人員。

黃小柔（右）與嚴立婷（左）交情深厚。（翻攝自黃小柔臉書）黃小柔日前在拍攝寫真時，開直播與網友分享過程，她身穿比基尼加上外套，即使已懷孕8個月，身材依舊得宜，嚴立婷則穿著短版上衣及短褲，兩人都露出孕肚，但黃小柔的肚子明顯比嚴立婷大上許多，拍攝時兩人一邊閒聊說能一起懷孕很不容易，黃小柔笑說可能老公們有約好，嚴立婷則反駁說她與老公時間不好喬，而且老公是運動員「游太快不知道游去哪」，話題尺度大開讓工作人員大笑。黃小柔在臉書對好姐妹告白。（翻攝自黃小柔臉書）

黃小柔透露孕婦拍照其實很不方便，因為有一顆東西擋在前面，拍到一半時嚴立婷也說拍太久一直在宮縮，很多動作不是孕婦該做的，事後黃小柔在臉書PO文，表示雖然拍照很累，但這樣的機會可能一輩子只有一次，並對好友真情告白：「除了愛妳也沒什麼別的好說的了！人生有幾位這樣的閨蜜...值得了。」

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