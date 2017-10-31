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粉絲尖叫！JBJ耶誕前夕撲台辦見面會

2017/10/31 13:50

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓選秀節目《PRODUCE 101》熱潮持續發燒，繼MXM、WANNA ONE先後來台會粉絲，JBJ也宣布將於12月23日首度訪台舉辦見面會，和粉絲提前歡度耶誕節！

JBJ宣布將於12月23日首度訪台舉辦見面會，和粉絲提前歡度耶誕節。（BINGYOUNG娛樂 提供）被韓媒與粉絲譽為「奇蹟的偶像團」的「JBJ」，因團員、高田健太、金龍國 金相均、盧太鉉 、金東漢、權玄彬參加《PRODUCE 101》爆紅，最後雖未進入前20名，但由於在節目中累積了超高人氣，讓粉絲們決定自創這組假想男子團體，還大手筆買下位在首爾地鐵三成站鬧區的廣告看板，並貼上留言紙寫下祝福，祈願團員們能夠正式出道。最後JBJ確定成為為期7個月的限定團體，日前他們發行了首張迷你專輯，新歌MV《Fantasy》點擊率在YouTube上架2周內已逼近400萬。

JBJ的台北首場粉絲見面會將於12月23日在台北國際會議中心舉辦，門票將於11月18日在KKTIX開賣，票價分4600元、3800元、2800元、1800元4種，相關購票詳情可洽主辦單位「BINGYOUNG娛樂」官方臉書。

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