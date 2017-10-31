A-Lin因工作忙碌失約 女兒怒罵：媽媽是騙子

A-Lin曾失約被女兒罵「騙子」。（翻攝自A-Lin臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手A-Lin嗓音渾厚極具爆發力，被封為「天生歌姬」，近年來她的人氣扶搖直上，演唱實力備受好評，近期她發行最新專輯，工作滿檔，與女兒見面的時間寥寥無幾，但她仍相當珍惜能與女兒相處的時刻。

A-Lin雖工作忙碌，但對女兒仍十分關心。（翻攝自A-Lin臉書）A-Lin為人母後努力想要兼顧家庭與事業，但工作忙碌讓她無法時刻陪在女兒身邊，據《ETtoday》報導，A-Lin最近為了新專輯忙翻天，兩個月與女兒見不到5次面，只好採用視訊的方式，但女兒有時會因想她而哭，母女倆便寫交換日記，分享彼此的生活，任何在學校發生的大小事女兒都會寫在日記中，A-Lin也有些內疚的說：「當然會覺得沒有陪在她身邊長大，所以一些學校重要的表演，我只要能到就會到。」 A-Lin嗓音渾厚，是極受歡迎的實力派唱將。（翻攝自A-Lin臉書）

過去A-Lin曾與女兒相約要一起玩大富翁，但剛好碰上發專輯工作太忙無法趕回去，讓女兒氣到大罵她是大騙子，A-Lin不禁難過痛哭，並下定決心不再失約，只要答應了女兒就一定會做到。

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