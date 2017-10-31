再忙也要陪妳過生日！ Hebe、Ella為老婆慶生

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是S.H.E團員Selina的36歲生日，雖然這陣子已陸續收到粉絲送上蛋糕等各種祝福，不過最值得一提的還是S.H.E又合體了，Hebe、Ella不管再忙，也要向「老婆」Selina獻上生日祝福！

S.H.E合體，慶祝Selina（中）生日。（翻攝自臉書）和Hebe、Ella一起搭乘遊艇，喝香檳、看夕陽，Selina感動說：「今年很快樂！謝謝你們的祝福～我愛你們！」Selina是S.H.E中最多愁善感、最愛哭，也最愛撒嬌的團員，但每年生日都會被好姊妹Hebe、Ella的窩心所感動。

S.H.E擁有滿滿的姊妹情。（翻攝自臉書）最近Selina忙節目錄影，Ella也忙碌歌唱節目，Hebe則要推出「如果」巡演DVD，但3人再怎麼忙，都不會忘記重要的日子團聚一下。 Selina在遊艇上切蛋糕慶生。（翻攝自臉書） Selina過生日，收到滿滿祝福。（翻攝自臉書） Selina過生日收到不少蛋糕。（翻攝自臉書）

※喝酒不開車，未成年勿飲酒

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