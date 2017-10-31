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準新郎宋仲基露面！喬妹披白紗戶外婚禮現場曝光

2017/10/31 12:27

宋仲基、宋慧喬今天舉行婚禮，韓媒出動空拍機拍攝。（翻攝自YTN）〔記者陳立妍／綜合報導〕眾所矚目的「雙宋」婚禮，將於今天台灣時間下午3點在首爾新羅飯店的迎賓館舉行，由於事前宋仲基、宋慧喬已謝絕媒體採訪，媒體只好改守在婚禮現場出入口待命。不過稍早《日刊體育》獨家曝光雙宋的婚禮現場，不同其他韓流A咖的大排場，小倆口的婚禮風格相對樸實。

宋仲基、宋慧喬婚禮現場曝光。（翻攝自日刊體育）因婚禮場地入口管制人員出入，《日刊體育》也出動空拍機，從高處拍攝目前迎賓館的第一手畫面。報導指出，草地上約擺滿300張白色椅子，並以鮮花布置，而粉絲已不及待想看到「喬妹」披白紗的美麗模樣。宋仲基、宋慧喬今天舉行婚禮，韓媒出動空拍機拍攝。（翻攝自YTN）宋仲基、宋慧喬婚禮現場曝光。（翻攝自日刊體育）宋仲基、宋慧喬今天舉行婚禮，韓媒出動空拍機拍攝。（翻攝自YTN）

下午台灣時間1點40分左右，韓媒《YTN》公開宋仲基身穿西裝，與喬妹穿著白紗在婚禮現場補妝的畫面，小倆口今天首度被媒體曝光甜蜜合體。宋仲基（右）、宋慧喬將於今天下午舉行婚禮。（翻攝自Naver）宋慧喬過去曾為戲披白紗。（翻攝自Naver）

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