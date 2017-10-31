拿沙拉脫炸香腸！ 總鋪師歌手禁止水某進廚房

〔記者王心妤／台北報導〕總鋪師歌手陳隨意日前出席醬油活動，工作人員特別找來3位辣妹虫虫、BoBo與艾蜜絲等辣妹助陣，讓陳隨意不停抹臉大喊：「好害羞！」他自爆當年為了追求老婆謝宜君，花了整整一年時間，每天到她家燒菜，用美味成功收買丈母娘的心，也迎回美嬌娘相伴！

陳隨意（左2）出席活動被辣妹包圍，自嘲妻管嚴不敢看！（金蘭醬油提供）陳隨意在活動上巧思的設計三道追愛料理：「彩虹芙蓉」、「甜心愛G」與「火熱雪球」，傳授三位網紅辣妹，陳隨意說三道料理鹹、甜口味兼具，巧妙以金蘭醬油調出美味，為心愛的下廚是很浪漫的，因為有愛的心情料理，對方一定能吃到感受著愛。

陳隨意（左2）出席活動被辣妹包圍，自嘲妻管嚴不敢看！（金蘭醬油提供）陳隨意笑說當歌手後，有空檔時仍喜歡在家裡做菜給家人吃。他還爆料，因為老婆不用負責煮菜，有次她在家炸香腸，沙拉油與沙拉脫傻傻分不清，竟用沙拉脫炸香腸，只見滿鍋的泡泡，讓謝宜君嚇得在廚房尖叫！當年為了近水樓臺先得月，陳隨意每天到老婆家燒菜，也因為好手藝成功擄獲丈母娘的心，獲得首肯順利將愛妻娶回家！

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