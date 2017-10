肉肉女成員屢遭網路霸凌 患厭食症退出南韓女團

〔娛樂頻道/綜合報導〕南韓女團「OH MY GIRL」出道一年多,清新甜美的風格大受粉絲喜愛,昨日所屬的經紀公司「WM娛樂」在官網發出公告,團員JinE因健康問題將解除合約退出團體,OH MY GIRL將以7人形式繼續活動。 「OH MY GIRL」成員JinE因罹患厭食症引發健康問題,昨日所屬的經紀公司宣布她將正式退團。(翻攝自微博)

JinE在前年因外型較豐腴,飽受網路霸凌之苦,讓她下定決心節食減肥,雖然成功瘦了8、9公斤,卻因此罹患厭食症。去年8月,經紀公司因為她的健康問題宣告將暫停她的所有活動,並承諾「會盡力幫她治療」,粉絲紛紛盼望她能盡快回歸。 JinE退團後,OH MY GIRL將以7個人的形式繼續活動。(翻攝自微博)

時隔一年,「WM娛樂」於30日宣布JinE確定退團,「經過長時間的討論,JinE決定追求其他的人生目標,我們尊重她的決定。」並表示往後OH MY GIRL將會以7人形式繼續活動。

