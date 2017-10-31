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出櫃難止血性醜聞 凱文史貝西《紙牌屋》收攤

2017/10/31 08:44

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix宣布不再製播當家影集《紙牌屋》，未來播出的第6季將會是最後一季，Netflix否認這個決定和飾演權謀總統男主角「法蘭西斯安德伍」的凱文史貝西（Kevin Spacey）爆出性騷擾醜聞有關，只稱這件事造成「大麻煩」。

《紙牌屋》男主角凱文史貝西。（歐新社）兩屆奧斯卡得主凱文史貝西遭46歲男星安東尼瑞普（Anthony Rapp）指控，在他14歲時曾被凱文抱上床，企圖發生性行為，隨後凱文寫了一封公開信宣布出櫃，並向安東尼瑞普為自己「酒後不當行為」致歉，這個做法普遍受到譴責，「不應該拿出櫃來轉移性醜聞的焦點」。

安東尼瑞普控凱文史貝西性騷擾。（法新社）Netflix和《紙牌屋》團隊坦言凱文史貝西事件給他們帶來極大困擾，已火速前往巴爾的摩和《紙牌屋》的演員和劇組人員碰面，給予他們安全感與支持，請他們放心創作最終季，《紙牌屋》主創之一的波威利蒙也發表聲明，「和凱文合作《紙牌屋》以來，我從沒目睹他踰矩，但是我要正視這種報導，並支持安東尼瑞普說出來的勇氣」。

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