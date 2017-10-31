喪妻4個月 市川海老藏宣告「有交往中的人」！

〔記者賀靜賢／台北報導〕日本歌舞伎男星市川海老藏的主播妻子小林麻央，今年6月22日因癌過世，享年34歲，留下老公和一雙年幼兒女，令人難過。海老藏一直人前堅強還父代母職，一度傳出將娶大姨子小林麻耶，但兩人未發表過意見不知真假，現在「女性自身」則報導，海老藏已向友人透明化感情狀態，不諱言表示：「我已經有交往中的人了！」 市川海老藏何時再娶幾乎成為日本國民問題。（取自網路）

身為歌舞伎界「梨園」一員，海老藏有相當沉重的再娶壓力，因為梨園大老認為若一直沒有另一半，他將無法專心發展事業，所以自麻央過世，梨園大老未顧海老藏所承受的外界觀感壓力，一直催他再娶，並主動提出大姨子當人選，讓他壓力更大。

不過，「女性自身」指出，10月27日，海老藏帶著一雙兒女前赴表演場地，梨園大老看他穿著喪服又帶小孩，更感覺他應該快點再娶，因此可能在媒體爆料，表示8月中旬的夜晚，有一回在大阪演出，市川海老藏與眾人同歡，大家談到他應該再婚問題，他自己就主動說：「我己經有交往中的人了......」但語氣中似乎非大姨子麻耶，留下一個大謎團。

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