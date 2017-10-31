來不及娶小18歲女友 金柱赫屍檢釐清死因
2017/10/31 07:55
金柱赫（左）和小他18歲的李俞英因合拍電影《戀妳非妳》來電，去年底透過公司認愛。（可樂電影提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓男星金柱赫昨驚傳車禍身亡，據悉女友李俞英第一時間聽聞噩耗，除了崩潰大哭詢問「真的死了嗎」？也隨即中斷綜藝節目錄影，連忙從釜山趕回首爾。
金柱赫昨發生車禍身亡，經紀公司表示將進行屍檢確認死因及釐清車禍原因。（翻攝自news1）金柱赫於昨下午在首爾江南區發生車禍，他駕駛的賓士車先是追撞前方轎車，之後車輛打滑到人行道，接著撞上旁邊的公寓，最後車輛從公寓樓梯翻滾下去起火燃燒，車輛幾乎全毀。他的經紀公司表示，為了釐清死因與車禍發生原因將進行屍檢，葬禮舉行細節將在屍檢結束後確認，希望在屍檢結果出爐前，媒體能節制各種揣測性的報導。
金柱赫駕駛的賓士車幾近全毀。（翻攝自news1）45歲的金柱赫以韓劇《布拉格戀人》走紅，近年參加實境節目《兩天一夜》備受觀眾喜愛，他和小他18歲的李俞英因合拍電影《戀妳非妳》來電，去年底透過公司認愛，最近被媒體問到「是否會和李俞英結婚」？坦言動了想婚念頭，更大方表示：「有考慮結婚，想和女友結婚生個女兒。 」遺憾已來不及如願。而他逝世的消息傳開後，綜藝節目《兩天一夜》及藝人劉亞仁、文盛瑾等也紛紛表示哀悼。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。