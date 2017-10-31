微軟Xbox One X 11月7日台灣搶先歐美凌晨開賣

台灣微軟11月5日早上11點首先啟動Xbox One X體驗會，開放玩家試玩。（微軟提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕微軟最強主機Xbox One X將於11月7日全球首賣，微軟宣布當天凌晨零點1分在台北信義新光三越香堤廣場舉行首賣儀式，現場有百台現貨，台灣玩家能比歐美等全球20多個國家搶先入手。

台灣微軟Xbox One X首賣會，現場提供百台現貨，加贈天蠍連帽上衣和特製控制器抱枕限量周邊。（微軟提供）微軟表示，Xbox One X首賣會提供30台天蠍限量典藏版和70台黑潮版；黑潮版另加贈主機直立架。首賣會不只贈送天蠍連帽上衣和特製控制器抱枕給百位玩家，前三名還能獲得價值萬元的回饋禮包，例如第一名加贈Xbox One菁英無線控制器、Xbox Live 12個月金會員以及《極限競速 7》等4款中文遊戲光碟。現場同步舉辦抽獎活動，玩家可抽Xbox One菁英無線控制器等超過30項好禮。

台灣微軟舉辦Xbox One X首賣會，11月7日凌晨零點1分開賣。（微軟提供）微軟會先於11月5日早上11點啟動Xbox One X體驗會，開放《極限競速 7》、《萌狐歷險記》、《戰爭機器 4》等遊戲試玩。11月6日晚上6點首賣會登場，並發送首購號碼牌；11月7日凌晨零點1分正式開賣。

此外，Sony也宣布引進PS4 Pro白色新色，台灣11月24日上市，1TB售價1萬2980元。任天堂Switch亦確認12月1日登台販售，售價9780元。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。