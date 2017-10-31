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男星癱瘓成植物人 眼神演戲「不好賺」

2017/10/31 07:29

《陰宅2》由好萊塢新生代男星卡麥隆莫納漢主演。（華映提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕真人實事改編的電影《陰宅》，相隔12年後將推出正宗續集《陰宅2》，好萊塢新生代男星卡麥隆莫納漢在片中飾演女主角貝拉索恩的雙胞胎弟弟，2人一樣是首度演出恐怖片，不過卡麥隆在戲裡卻最辛苦，為了演出癱瘓的角色，整部片他都得躺在病床上，看似輕鬆其實痛苦難受，除了無法動彈、無法言語，只能靠眼神演戲外，肢體嚴重扭曲無法平躺，每次演完都全身僵硬疼痛不已。

童星起家的好萊塢新生代男星卡麥隆莫納漢，從5歲起便接觸演藝圈拍廣告，18歲在黑色喜劇影集《無恥之徒》中演出帥氣的同志角色，順利在好萊塢打開知名度，他之後在科幻電影《記憶傳承人：極樂謊言》裡擔任主演，也有令人深刻、亦正亦邪的演出，近年在影集《萬惡高譚市》演出壞人小丑一角，展現瘋狂演技而獲得極大矚目。

卡麥隆莫納漢（左）在《陰宅2》中飾演臥病在床的人。（華映提供）這次《陰宅2》則是卡麥隆首度主演恐怖片，他表示，剛開始接到劇本時，就覺得這個角色很有挑戰性決定接演，不過拍戲期間每每躺在病床上，不僅要扭曲肢體演出癱瘓狀態，更得要以眼神詮釋害怕、擔心、開心的情緒，即使是躺著演，都覺得體力吃不消，他笑說：「別以為躺在床上演很簡單，酬勞輕鬆賺，其實一點也不！」

《陰宅2》講述卡麥隆飾演的癱瘓兒子，一直以蒼白變形的身軀躺在病床上，母親為了給他更好的環境，無懼恐怖傳言，帶著全家人搬進恐怖傳說不斷的豪宅，入住後他的身體竟如奇蹟般的好轉，直到有一天，他竟然痊癒更能起身下床，但可怕怪事就此發生；該片11月3日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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