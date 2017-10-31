（獨家） 公視《麻醉2》後再推醫療劇 聚焦器捐協調師明年上檔

〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《麻醉風暴2》日前播畢，擴大探討醫療體系根本問題，爆炸及逼真手術場面獲讚賞，再度打響醫療職人劇口碑，日前雖傳出製作公司賠千萬，再加上演員檔期問題，《麻醉》無第3季規劃，但據悉公視已著手進行下一部醫療職人劇，故事背景將以「器官捐贈協調師」為主軸，將於明年暑假上檔。

《麻醉風暴2》日前播畢，目前無第3季規劃。（公視提供）公視節目部經理於蓓華受訪時，對於《麻醉2》賠本拍攝，坦言劇組拍攝後期的確遇到不少困難，「規格升級自然也需要不同的經驗值」，至於公視是否願意繼續籌拍《麻醉3》，她則表示目前仍在評估當中，尚無結論出爐。

同時她也證實，公視未來將拍攝「器捐協調師」相關的醫療職人劇，透露該劇本曾獲文化部優良劇本獎肯定，現正進行前置作業，找尋拍攝團隊加入，劇本完成約3集左右，預計拍攝10集，單集拍攝成本350萬，明年暑假左右上檔。至於卡司是否敲定，抑或是劇情主軸是以男性或女性為主，她笑笑回應：「目前還無法透露。」

若以《麻醉2》13集篇幅，單集成本500萬來看，該劇雖拍攝成本較低，但同樣是長劇規模，又都是職人劇系列，預估將是公視明年重點戲劇之一。

器官捐贈協調師主要工作內容為器捐勸募、協助摘取器官、病例配對、運送，以及與家屬協調等工作，若接獲通報，協調師須立即配合醫療團隊，至全台各地摘取器官，經常要與時間賽跑，壓力不小。從事協調師多來自醫護、社工背景，須接受「器官捐贈移植登錄中心」考試認證，目前全台不到100名，北榮有5名，台大則設有器官捐贈小組。

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