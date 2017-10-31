限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（獨家） 公視《麻醉2》後再推醫療劇 聚焦器捐協調師明年上檔

2017/10/31 07:37

〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《麻醉風暴2》日前播畢，擴大探討醫療體系根本問題，爆炸及逼真手術場面獲讚賞，再度打響醫療職人劇口碑，日前雖傳出製作公司賠千萬，再加上演員檔期問題，《麻醉》無第3季規劃，但據悉公視已著手進行下一部醫療職人劇，故事背景將以「器官捐贈協調師」為主軸，將於明年暑假上檔。

《麻醉風暴2》日前播畢，目前無第3季規劃。（公視提供）公視節目部經理於蓓華受訪時，對於《麻醉2》賠本拍攝，坦言劇組拍攝後期的確遇到不少困難，「規格升級自然也需要不同的經驗值」，至於公視是否願意繼續籌拍《麻醉3》，她則表示目前仍在評估當中，尚無結論出爐。

同時她也證實，公視未來將拍攝「器捐協調師」相關的醫療職人劇，透露該劇本曾獲文化部優良劇本獎肯定，現正進行前置作業，找尋拍攝團隊加入，劇本完成約3集左右，預計拍攝10集，單集拍攝成本350萬，明年暑假左右上檔。至於卡司是否敲定，抑或是劇情主軸是以男性或女性為主，她笑笑回應：「目前還無法透露。」

若以《麻醉2》13集篇幅，單集成本500萬來看，該劇雖拍攝成本較低，但同樣是長劇規模，又都是職人劇系列，預估將是公視明年重點戲劇之一。

器官捐贈協調師主要工作內容為器捐勸募、協助摘取器官、病例配對、運送，以及與家屬協調等工作，若接獲通報，協調師須立即配合醫療團隊，至全台各地摘取器官，經常要與時間賽跑，壓力不小。從事協調師多來自醫護、社工背景，須接受「器官捐贈移植登錄中心」考試認證，目前全台不到100名，北榮有5名，台大則設有器官捐贈小組。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
金柱赫車禍身亡 女友聞噩耗崩潰中斷《RM》錄影 金柱赫車禍身亡 女友聞噩耗崩潰中斷《RM》錄影
2017/10/30 22:55
戎祥遺孀賣豪宅住10坪房 轉型當歌手搏翻身 戎祥遺孀賣豪宅住10坪房 轉型當歌手搏翻身
2017/10/31 06:30
喬妹涉逃稅靠《太陽》回春 出道21年今嫁宋仲基 喬妹涉逃稅靠《太陽》回春 出道21年今嫁宋仲基
2017/10/31 07:09
周玉蔻讚小英出訪 壓倒國民黨最後一根稻草是「他」 周玉蔻讚小英出訪 壓倒國民黨最後一根稻草是「他」
2017/10/31 07:46
來不及娶小18歲女友 金柱赫屍檢釐清死因 來不及娶小18歲女友 金柱赫屍檢釐清死因
2017/10/31 07:55
喬妹搶先脫單！南韓4大黃金剩女洗牌 喬妹搶先脫單！南韓4大黃金剩女洗牌
2017/10/31 07:22
第一狗仔卓偉重出江湖 天王天后挫著等 第一狗仔卓偉重出江湖 天王天后挫著等
2017/10/31 06:44
AirAsia Japan名古屋—札幌航線 日前正式開航 AirAsia Japan名古屋—札幌航線 日前正式開航
2017/10/30 22:54
4億豪宅千金級鞋櫃意外曝光 范冰冰驚訝說話了… 4億豪宅千金級鞋櫃意外曝光 范冰冰驚訝說話了…
2017/10/31 07:49
驚奇地底大冒險 原來《侏儸紀公園》就在這裡拍的！ 驚奇地底大冒險 原來《侏儸紀公園》就在這裡拍的！
2017/10/31 06:05
雙宋世紀婚 「4無」婚禮低調到家 雙宋世紀婚 「4無」婚禮低調到家
2017/10/31 07:12
＜戀愛Q&A＞發現男友愛上網撩妹 妳會怎麼辦？ ＜戀愛Q&A＞發現男友愛上網撩妹 妳會怎麼辦？
2017/10/31 06:15
柯叔元演活渣男hen壞 粉絲看到這個全心軟了 柯叔元演活渣男hen壞 粉絲看到這個全心軟了
2017/10/31 07:48
不老美魔女時光倒流 朱茵溫碧霞18歲合影曝光 不老美魔女時光倒流 朱茵溫碧霞18歲合影曝光
2017/10/31 07:18
＜圖文專欄＞100封情書 ＜圖文專欄＞100封情書
2017/10/31 06:20
新加坡牛車水華人文化濃厚 東方風情韻味令人迷 新加坡牛車水華人文化濃厚 東方風情韻味令人迷
2017/10/31 07:44
宋仲基喬妹新房 緊鄰Rain金泰希愛的豪宅 宋仲基喬妹新房 緊鄰Rain金泰希愛的豪宅
2017/10/31 07:15
＜愛情心理測驗＞想婚的人 請舉手 ＜愛情心理測驗＞想婚的人 請舉手
2017/10/31 06:00
好聚好散好風度 給對方一個台階下 好聚好散好風度 給對方一個台階下
2017/10/31 06:00
微軟Xbox One X 11月7日台灣搶先歐美凌晨開賣 微軟Xbox One X 11月7日台灣搶先歐美凌晨開賣
2017/10/31 07:25
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.