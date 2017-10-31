吳三連獎公布 林亨泰、夏曼藍波安、梅丁衍、潘小俠獲獎

〔記者楊明怡／台北報導〕第40屆吳三連獎公布，文學獎得主為林亨泰、夏曼‧藍波安，藝術獎得主為梅丁衍、潘小俠，吳三連獎基金會董事長吳樹民表示，「吳三連獎」在藝文界能夠有代表性和地位，要感謝40年來這147位得主，他們的專業成就，榮耀了這個獎項，基金會會繼續辦下去，希望對台灣的文化、藝術發展有一點貢獻。

林亨泰是台灣少數跨越語言障礙，從日文到中文創作的詩人。（吳三連獎基金會提供）基金會祕書長林淇瀁（詩人向陽）說，吳三連獎不僅是文學藝術的榮譽象徵，也承續了日治時期創立的「台灣文化協會」未竟的文化重建之路，與吳三連獎基金會、吳三連史料基金會舉辦的其他活動一樣，連結著「重建台灣文化」的理想與夢圖，和追求台灣文化主體性的努力。林淇瀁也透露，本屆吳三連獎報名踴躍，共有64人徵選，作品件數多達525件，尤其藝術獎影像類報名者眾多，最後潘小俠勝出，評審委員會認為，他以鏡頭留下原住民及白色恐怖、二二八受難者的記錄，補充了台灣歷史缺乏的扉頁，「讓我們知其所以，望向未來」。

林亨泰既創作又論述。作品具與眾不同的獨特性，深受詩壇敬重。（記者楊明怡攝）林亨泰1924年生於彰化，曾獲第8屆國家文藝獎，是台灣少數跨越語言障礙，從日文到中文創作的詩人，因生性低調，詩作少見於報刊，被譽為「充滿神祕魅力的隱者」。林亨泰曾為台灣詩壇「現代派」成員之一，1964年亦參與發起「苙詩社」，林淇瀁表示，他的詩作不僅有立體主義的摸索，還有高度知性的嘗試，著名作品如〈風景NO.1〉、〈風景NO.2〉等，充滿前衛和實驗性，更讓他成為符號詩的代言人。

夏曼‧藍波安兼寫散文與小說，在方興未艾的台灣原住民族漢語文學奠定了一塊堅實的礎石，也揭開海洋文學的視野與深度。（吳三連獎基金會提供）夏曼‧藍波安1957年生於「小島蘭嶼」，20歲來「大島台灣」求學，32歲就決定要「回到蘭嶼，成為真正的達悟人」。夏曼‧藍波安不但為方興未艾的台灣原住民族漢語文學奠定了一塊堅實的礎石，也揭開了海洋文學的視野與深度。林淇瀁表示，夏曼‧藍波安的作品被翻譯成至少6種語言，最新譯本是他2014年發表的長篇小說《大海浮夢》，被「草風館」出版社翻譯成日文，明（31）日將在台灣文學館發表並舉辦座談。

草風館將出版夏曼‧藍波安長篇小說《大海浮夢》日文譯本，並在今（31）日於台文館舉辦新書發表與座談會。（國立台灣文學館提供）63歲的梅丁衍以精闢深刻的觀念藝術創作，在台灣當代藝術發展過程中建立了一個鮮明的重要地位。他1985年獲美國紐約普瑞特藝術學院藝術碩士，旅美期間，關注「身分認同」，透過作品探討政治議題，並在返國後透過各種不同媒材，針對台灣國族認同、歷史敘事與國際地位等議題，積極從事藝術創作，表現出反省性與批判性的觀點。

梅丁衍作品〈三民主義統一中國〉，影像輸出。（吳三連獎基金會提供）本名潘文鉅的潘小俠，1954年生於台北，他持續以攝影關注台灣土地與社會運動逾35年，迄今不輟，曾發表《不知為誰而戰──高砂義勇隊》、《白色烙印：1949-2009人權影像》、《台灣二二八事件紀實影像與口述歷史》等影像集。吳樹民說，4位得主中他對潘小俠最了解，「因為他做很多社會運動的記錄，對台灣社會運動史有非常重要的貢獻」。

梅丁衍關注「身分認同」，透過作品探討政治議題，90起陸續發表許多被視為是台灣當代藝術經典的作品。（吳三連獎基金會提供）「吳三連獎」頒獎典禮將於11月15日在台北國賓飯店舉行。 攝影家潘小俠。（吳三連獎基金會提供） 潘小俠長期以攝影關注台灣土地與社會運動，為台灣運動史留下許多珍貴影像。

圖為潘小俠在1989年鄭南榕喪禮當天拍攝的詹益樺自焚畫面。（吳三連獎基金會提供）

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